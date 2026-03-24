Фицо: Доколку Орбан победи на изборите ќе има обиди да се доведе во прашање неговата победа

24.03.2026

Facebook Orbán Viktor
Фото: Facebook/ Orbán Viktor

Словачкиот премиер Роберт Фицо денеска изјави дека очекува, доколку партијата Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан победи на претстојните избори, да има обиди на меѓународно ниво да се доведе во прашање неговата победа.

По состанокот на словачката Влада, Фицо изјави дека е невозможно да се фалсификуваат избори во демократска средина, пренесува Таср.

„Со такво ниво на медиумско внимание и застапеност на политичките партии и невладините организации, невозможно е да се замисли дека некој би ги манипулирал изборите“, рече тој.

Додаде дека во тој случај цврсто ќе застане зад Орбан.

„Мораме да го следиме ова, бидејќи е неприфатливо борбите во земјите со богати демократски традиции да бидат поткопани само поради геополитички цели или интереси на други земји“, рече Фицо.

Според него, односите меѓу Словачка и Унгарија би можеле да се влошат ако кандидатот на опозицијата Петер Маѓар победи на претстојните парламентарни избори во Унгарија.

„Доколку владата предводена од овој опозициски лидер навистина би го применила во пракса она што го кажува во изборната кампања. Да не зборуваме дека изјавите упатени до словачката Влада не се секогаш она што го очекувам“, рече Фицо.

