Фицо: Доколку Орбан победи на изборите ќе има обиди да се доведе во прашање неговата победа

Словачкиот премиер Роберт Фицо денеска изјави дека очекува, доколку партијата Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан победи на претстојните избори, да има обиди на меѓународно ниво да се доведе во прашање неговата победа.

По состанокот на словачката Влада, Фицо изјави дека е невозможно да се фалсификуваат избори во демократска средина, пренесува Таср.

„Со такво ниво на медиумско внимание и застапеност на политичките партии и невладините организации, невозможно е да се замисли дека некој би ги манипулирал изборите“, рече тој.

Додаде дека во тој случај цврсто ќе застане зад Орбан.

„Мораме да го следиме ова, бидејќи е неприфатливо борбите во земјите со богати демократски традиции да бидат поткопани само поради геополитички цели или интереси на други земји“, рече Фицо.

Според него, односите меѓу Словачка и Унгарија би можеле да се влошат ако кандидатот на опозицијата Петер Маѓар победи на претстојните парламентарни избори во Унгарија.