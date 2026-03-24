Брод со хуманитарна помош пристигна во Куба

Првиот брод од флотилата што носи медицински материјали, храна и соларни панели пристигна денеска во Куба, земја погодена од енергетска криза влошена од блокадата на нафтата од страна на САД.

Бродот учествува во операција организирана од меѓународна коалиција на синдикалисти, пратеници, хуманитарни организации, движења и јавни личности.

Рибарскиот брод Магуро влезе во пристаништето во Хавана три дена подоцна, откако се бореше со силни ветрови, силни струи и мотор што повремено се прегреваше.

Пристигнувањето на уште два брода се очекува во наредните денови.

Првите пратки во Куба пристигнаа со авион од Европа и САД минатата недела, како дел од воздушната и поморската мисија наречена „Нуестра Америка“ (Наша Америка), која има за цел да достави 50 тони помош на островот.

Куба доживеа седум целосни прекини на електричната енергија низ целата земја од крајот на 2024 година, вклучувајќи два минатата недела, поради стари термоелектрани и недостиг на гориво.

Кризата беше влошена со прекинот на испораките на сурова нафта од Венецуела по соборувањето на претседателот Николас Мадуро во операција предводена од американските сили на 3 јануари.

Вашингтон, исто така, се заканува со санкции против земјите што продаваат гориво на островот.

Покрај дневните и продолжени прекини на електричната енергија што ги доживуваат Кубанците, цените на горивата се зголемија, јавниот превоз се намали, а камионите за ѓубре престанаа да работат, што доведе до натрупување ѓубре по улиците.