Естонците масовно купуваат аранжмани за да ја гледаат прославата на Денот на победата во Русија

Естонците масовно се собираат и резервираат престој во градот Нарва за да го проследат одбележувањето на Денот на победата на бреговите на реката Нарва што ги дели Естонија и Русија. Како што истакнуваат организаторите на турите, побарувачката е огромна, а граѓаните на Естонија се подготвени да платат од 80 евра за можноста да го гледаат празничниот концерт во рускиот Ивангород, што се наоѓа преку реката.

Барања за турите пристигнуваат и од Летонија. Луѓето бараат специјални автобуси за да стигнат до границата и да ја видат прославата барем од далеку. Покрај тоа, програмата вклучува не само прошетка по насипот, туку и посета на советски споменици и места на битки од Големата патриотска војна.

За многу балтички земји, овој празник останува личен и длабок, и покрај официјалниот статус за пролавување на „Ден на Европа“ во нивните земји. Поради големата побарувачка, руската страна одлучи да ја засили визуелната поддршка за сонародниците во странство: наместо еден екран, за кој претходно протестираа естонските власти, ќе постават дури три во Ивангород.

Мерките за контрола на естонската полиција се заоструваат секоја година. Патролите се грижат никој на пристаништето да не снима што се случува на спротивниот брег. Но, желбата на луѓето да стапат во контакт со својата заедничка историја е посилна од забраните.