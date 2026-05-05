Четири лица загинаа во централниот украински регион Полтава пред прекинот на огнот

Најмалку четири лица се убиени во новите руски напади врз централна Украина, соопштија властите денеска, неколку часа откако двете страни објавија ограничено примирје што треба да стапи на сила во наредните денови.

Гувернерот на регионот Полтава, Виталиј Дјакивнич, изјави дека четири лица ги загубиле животите, а 31 лице е повредено во ракетни и беспилотни напади на две локации. Индустриски погон и железничка инфраструктура се оштетени, рече тој.

Властите за цивилна одбрана објавија дека меѓу загинатите се двајца припадници на службата за итни случаи. По првичниот напад, Русија потоа го погоди местото втор пат, во таканаречен двоен удар со допир насочен кон службите за итни интервенции. Се вели дека меѓу повредените се уште 23 спасувачи.

Според официјалните лица, две лица се повредени и во регионот Чернигов, а три во областа околу главниот град Киев.

Најновите напади се случија откако руското Министерство за одбрана објави прекин на огнот во петок и сабота за да ги одбележи прославите на Денот на победата на 9 мај.

Киев одговори со објавување на сопствено примирје кое почнува на полноќ утре (денеска, 21:00 часот по Гринич).

Русија води војна против Украина повеќе од четири години, во текот на кои двете страни прогласија краткорочни примирја околу големите државни празници.

Москва традиционално ја прославува победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија на 9 мај со масовна воена парада. Сепак, овогодинешните комеморации нема да вклучуваат претставување на вооружените сили на земјата, наводно поради заканата од напади со украински беспилотни летала.

Руското Министерство за одбрана вчера предупреди дека секој обид за нарушување на прославите ќе биде пресретнат со ракетни напади врз Киев.