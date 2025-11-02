 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

Дваесет и три жртви во пожар во северозападно Мексико

Свет

02.11.2025

Фото: Freepik

 Дваесет и три лица го загубија животот синоќа во пожар во северозападниот дел на Мексико, објави ДПА, повикувајќи се на гувернерот на државата Сонора, Алфонсо Дуразо.

Меѓу загинатите има и деца. Пожарот избувнал во објект каде се продаваат производи „за еден долар“ од синџирот „Валдо“ во градот Хермосиљо, во државата Сонора, соопштија светските агенции.

Единаесет лица се хоспитализирани со изгореници. Во видео порака, Дуразо објави дека наредил „темелна“ истрага за да се разјасни причината за пожарот и кој е одговорен за него. 

