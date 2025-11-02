 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

До 9 часот во Дебар гласале 287 лица, излезеноста идентична со првиот круг

Македонија

02.11.2025

На сите 27 гласачки места во општина Дебар непречено се одвива изборниот процес, во рамки на вториот круг од гласањето за градоначалник, со  излезност идентична како и во првиот круг.

-До 9 часот правото на глас го остварија 287 граѓани што е 1 отсто од вкупно запишаните 19762 во единствениот избирачки список. Во првиот круг до 9 часот правото на глас го искористија 242 гласачи, што е идентичен процент со денешниот, рече Рилинд Хаса претседател на општинската изборна комисија.

Споредено со вториот изборен круг на минатите локални избори, во ноември 2021 година, излезноста е помала. Тогаш до 9 часот правото на глас го оствариле 480 граѓани што беше 2,5 отсто од вкупно запишаните 19.211 во единствениот избирачки список.

Според Хаса, изборниот тек минува без проблеми и како комисија очекуваат така да биде до завршување на истиот. Поголема излезност вообичаено се очекува во попладневните часови. 

Поврзани вести

Македонија  | 02.11.2025
Непречено тече гласањето во Ранковце, до 11 часот излезноста е 18,29 отсто
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Излезеноста до 11 часот е 10,1 проценти
Скопје  | 02.11.2025
Скопје се буди бавно – само 8% излезност до 11 часот
﻿