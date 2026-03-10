 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Државната нафтена компанија на Бахреин ги запре испораките на нафта

10.03.2026

Државната нафтена компанија на Бахреин прогласи виша сила денеска и ги запре испораките на нафта откако Иран ја запали нејзината рафинерија во напад.

Најавата за вишата сила, правен механизам што ја ослободува компанијата од договорни обврски поради вонредни околности, ја пренесеоа медиумите во Бахреин.

Во соопштението се вели дека работењето на компанијата е „засегнато од тековниот регионален конфликт на Блискиот Исток и неодамнешниот напад врз нејзиниот рафинериски комплекс“.

И покрај ова, компанијата инсистира дека домашната побарувачка сè уште може да се задоволи.

Бахреин, исто така, го обвини Иран за оштетување на една од неговите постројки за десалинизација, иако државната Управа за електрична енергија и вода соопшти дека снабдувањето со вода и електрична енергија останува стабилно.

