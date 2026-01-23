 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник
Даунинг стрит: Трамп погреши што ја омаловажи улогата на војниците во Авганистан

Свет

23.01.2026

Американскиот претседател, Доналд Трамп, погреши што ја омаловажи улогата на војниците и важноста на жртвите на силите на НАТО во Авганистан, објави денес Даунинг стрит.

Во Авганистан, 457 британски војници загинаа, а многу беа ранети. Многумина претрпеа повреди што им го променија животот, нивните жртви и жртвите на другите беа во служба на безбедноста и како одговор на нападот врз сојузник“, додаде портпаролот, пренесе Скај њуз.

Тој рече дека Стармер е многу горд на војниците и жртвите.

Даунинг стрит одби да каже дали британскиот премиер ќе побара извинување од Трамп или дали двајцата функционери ќе разговараат за ова прашање.

Даунинг стрит ја нагласи важноста на посебниот однос меѓу Велика Британија и САД, кој беше опишан како „еден од најблиските меѓу двете земји во областа на безбедноста, одбраната и трговијата“.

