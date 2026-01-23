Одермат втора година по ред најбрз на супервелеслаломот во Кицбил

Швајцарецот Марко Одермат победи на денешната супервелеслаломска трка од Светскиот куп во Кицбил, пред сонародникот Фрањо фон Алмен заврши втор и Австриецот Стефан Бабински, кој заврши третопласиран.

Одермат, кој победи на супервелеслаломот во Кицбил и лани, ја мина патеката со време од 1:08,41, што беше за три стотинки побрзо од резултатот на Фон Алмен, додека Бабински заостана 25 стотинки.

За Одермат ова беше 53 победа во Светскиот куп во алпско скијање и 17 во супервелеслалом.

Одермат води во поредокот во супервелеслалом со 425 бодови, а е лидер и во генералниот пласман со 1.205 бодови.

Програмата во Кицбил продолжува викендов со спустот в сабота и слаломот в недела.