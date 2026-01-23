 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Одермат втора година по ред најбрз на супервелеслаломот во Кицбил

Останати спортови

23.01.2026

Швајцарецот Марко Одермат победи на денешната супервелеслаломска трка од Светскиот куп во Кицбил, пред сонародникот Фрањо фон Алмен заврши втор и Австриецот Стефан Бабински, кој заврши третопласиран.

Одермат, кој победи на супервелеслаломот во Кицбил и лани, ја мина патеката со време од 1:08,41, што беше за три стотинки побрзо од резултатот на Фон Алмен, додека Бабински заостана 25 стотинки.

За Одермат ова беше 53 победа во Светскиот куп во алпско скијање и 17 во супервелеслалом.

Одермат води во поредокот во супервелеслалом со 425 бодови, а е лидер и во генералниот пласман со 1.205 бодови.

Програмата во Кицбил продолжува викендов со спустот в сабота и слаломот в недела.

﻿