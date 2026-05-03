Бројот на загинати во пукањето во турско училиште се зголеми на 10

Повеќе од две недели по пукањето во турско училиште, бројот на жртвите се искачи на 10 лица, пренесе ДПА.

Единаесетгодишно девојче починало во болница од здобиените повреди, јави денеска државната новинска агенција Анадолија.

Ученик во осмо одделение на 15 април застрела осум ученици и еден наставник во своето училиште во југоисточната провинција Кахраманмараш. Според официјалните извештаи, 14-годишниот напаѓач е исто така мртов. Мотивот за нападот се уште е нејасен.

Според информации на властите, малолетникот донел во училиштето неколку парчиња огнено оружје и седум шаржери во ранец. Ученикот влегол во две училници и отворил оган без одредена цел. Оружјето наводно му припаѓало на неговиот татко, поранешен полицаец, кој, исто како и мајката на сторителот, беше уапсен.