Манасиевски: СДСМ и Филипче се претставуваат како проевропски, а европските институции ги демантираат

Членот на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Валентин Манасиевски, обвини дека СДСМ и нејзиниот лидер Венко Филипче лажно се претставуваат како проевропска опција, додека, како што рече, нивните ставови и изјави често се демантирани од европски институции и претставници.

На денешната прес-конференција, Манасиевски изјави дека СДСМ и Филипче јавно се декларираат како проевропска партија, но, според него, нивните настапи се проследени со, како што рече, „лаги и манипулации“.

Како пример, тој ја посочи изјавата на европратеникот и известувач за Македонија, Томас Вајц, за која рече дека била погрешно интерпретирана од СДСМ, по што следувал демант. Според Манасиевски, Вајц посочил дека земјата има напредок во реформската агенда.

Тој се осврна и на тврдењата поврзани со ИПАРД средствата, оценувајќи дека, како што рече, и тие биле демантирани преку информации од Европската комисија.

Во изјавата, Манасиевски спомена и ставови на поединци од СДСМ, меѓу кои и Рубин Земон, оценувајќи дека тие, според него, претставуваат омаловажување на историски личности како Гоце Делчев.