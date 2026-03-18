Арагчи: Вистината за тоа што се случи на 26 февруари на преговорите со САД ќе им стане јасна на сите

Шефот на иранската дипломатија, Абас Арагчи, изјави оти се надева дека вистината за тоа што се случувало на 26 февруари на преговорите меѓу Иран и САД во Женева наскоро ќе им стане јасна на сите во светот.

Арагчи истакнува дека двете страни биле многу блиску до постигнување договор, но и покрај тоа, почнале израелско-американските напади врз Иран само ден подоцна.

Не знам што му пријавиле претставниците на американската делегација на својот лидер. На 26 февруари, кога се сретнавме во Женева, успеавме да постигнеме добар напредок“, вели Арагчи.

Иранскиот министер додава дека САД и Израел сакаат да ја оправдаат неоправданата агресивна акција против негоата земја, па затоа бараат изговор.