13.04.2026
Понеделник, 13 април 2026
Блокирањето на иранскиот морски транспорт ќе биде сериозен предизвик за САД

Американската блокада на Ормутскиот Теснец ќе бара колосален ангажман на морнарицата на САД

13.04.2026

Одлуката на САД да го блокираат бродскиот сообраќај поврзан со Иран преку Ормутскиот Теснец веќе блокиран од страна на Иранците ќе бара колосални ресурси од американските поморски сили. Со оглед на тоа што за секоја бродска рута може да бидат потребни до два разурнувачи, вкупниот број на бродови само за контрола на редоследот на минување би бил четири. Дополнително, ќе биде потребна резервна група бродови за да се спречат прекршителите, што би барало уште два до четири воени бродови кои би биле во дострел на иранските ракети.

Сепак, главниот проблем не е ова. Излезните рути на бродовите од теснецот Ормуз се во непосредна близина на иранските острови Кешм, Голем и Мал Тумб. Тоа му овозможува на Иран целосно да го контролира сообраќајот со помош на крајбрежни ракетни системи и артилерија.

За да го лишат Иран од оваа можност, САД би морале или да ги држат островите под постојан оган или да ги нападнат и да стационираат војска на нив. За првата задача, би било потребно пренасочување на значаен дел од воздухопловната група во Саудиска Арабија и Јордан, како и вклучување на групата носачи на авиони „УСС Линколн“, што би вклучувало дополнителни 3-4 разурнувачи за придружба на носачот на авиони, како и околу 50 авиони.

За втората задача, амфибиски групи со маринци веќе се во регионот, но не е јасно дали американскиот претседател Доналд Трамп би се одлучил за операција за напад врз островите. Во секој случај, која и да биде избрана опцијата, таа носи огромни ризици.

Свет  | 13.04.2026
