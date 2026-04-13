 Cuban Jazz Explosion во Скопје!

Од Хавана до Скопје – 𝐀𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳 заедно со Националниот џез оркестар и осумчлената ритам-секција La Orquesta ве носат на незаборавно патување низ салса, тимба и џез.
Овој април, Скопје станува дел од европската турнеја 𝑳𝒂 𝑭𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒖𝒓 на Alain Pérez – музичар кој со децении ја пренесува енергијата на кубанската музика на светските сцени.
Alain Pérez е мултиинструменталист, пејач, композитор и продуцент, кој го стекна своето светско признание како член на легендарниот латин-џез состав Irakere под водство на Chucho Valdés, и како долгогодишен соработник на фламенко-иконата Paco de Lucía.
Во текот на кариерата соработувал со музички великани како Chick Corea, Wynton Marsalis, Celia Cruz, Rubén Blades, Paquito D’Rivera, Diego El Cigala и Isaac Delgado, создавајќи уникатен звук кој ги спојува салсата, тимбата, џезот и фламенкото во моќна музичка експлозија.
Добитник на 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑚𝑦 и 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑚𝑦 признанија, Alain Pérez денес важи за еден од најистакнатите претставници на современата афро-кубанска музика.
Националниот џез оркестар и 𝐀𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳
16 април | 20:00
Национална Опера и Балет
Подгответе се за вистинска кубанска фиеста, со енергија и ритам што се чувствуваат со цело тело!