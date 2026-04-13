13.04.2026
Понеделник, 13 април 2026
САД најавија блокада на иранските пристаништа по неуспешните преговори

13.04.2026

САД од денеска ќе воведат блокада на иранските пристаништа со цел да се спречи движењето на бродови по клучната рута за транспорт на нафта и гас, објави претседателот Доналд Трамп. Тој најави „целосна блокада“ на Ормуска Теснина по неуспешните мировни преговори со Иран.

Командата ЦЕНТКОМ соопшти дека од 10 часот (14:00 по Гринич) ќе биде блокиран целиот поморски сообраќај кон иранските пристаништа. Како што се наведува, блокадата ќе се спроведува „непристрасно“ за бродови од сите држави. Истовремено, ќе се овозможи слободна навигација за бродовите што транзитираат низ Ормуска Теснина кон пристаништа кои не се наоѓаат во Иран.

Трамп изјави дека американската морнарица ќе пресретнува бродови што му плаќаат такси на Иран за користење на теснината, нагласувајќи дека „никој што плаќа нелегален надомест нема да има безбеден премин“. Целта на оваа мерка е да се спречи Иран да наплаќа транзитни такси и да се намалат неговите приходи од нафта. Трамп најави дека блокадата може да биде ублажена доколку се обезбеди безбеден премин за сите бродови.

Ескалацијата следува по повеќе од 20 часа преговори во Исламабад, со посредство на Пакистан, кои завршија без договор. Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изјави дека Техеран ја одбил конечната понуда.

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи оцени дека САД применуваат „максимализам“ и променливи услови, додека претседателот Масуд Пезешкијан го обвини Вашингтон за „двојни стандарди“ во разговор со рускиот претседател Владимир Путин.

Ормуската Теснина, сместена меѓу Иран и Оман, е една од најважните светски поморски рути за трговија со нафта, а сообраќајот низ неа е значително намален од почетокот на конфликтот.

Поврзани вести

Свет  | 13.04.2026
Трамп со напад кон папата Лав – неговите ставови се штетни
Свет  | 12.04.2026
Уапсени Иранци, шпионирале за САД
Свет  | 12.04.2026
Проценки на израелското Министерство за финансии: За војната со Иран досега потрошени 11,5 милијарди долари