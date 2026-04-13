Трамп со напад кон папата Лав – неговите ставови се штетни

Претседателот на САД, Доналд Трамп, упати остри критики кон папата Лав, оценувајќи дека тој „не ја извршува добро својата улога“ и дека неговите ставови се штетни, особено во надворешната политика.

Трамп јавно изрази незадоволство од поглаварот на Католичката црква преку објава на социјалните мрежи и изјави пред новинарите, нагласувајќи дека не се согласува со неговите позиции за глобалните конфликти. Тој го обвини папата дека покажува слабост во однос на криминалот и дека има „многу либерални ставови“.

Острите реакции на американскиот претседател следуваат по неодамнешните пораки на папата, кој во своите обраќања предупреди на опасноста од „заблудата за семоќ“ и индиректно ја осуди реториката што ја оправдува војната. Иако не ги спомена директно САД, неговите изјави беа протолкувани како критика кон американската политика и воените активности поврзани со Иран.

Трамп возврати дека не прифаќа ставови кои, според него, толерираат закани како нуклеарно вооружување на Иран, потенцирајќи дека ваквите позиции се неприфатливи за американската безбедност. Дополнително, тој го обвини папата дека се вмешува во политиката наместо да се фокусира на духовното водство.

Во своите изјави, Трамп отиде чекор понатаму, сугерирајќи дека изборот на папата бил поврзан со неговото американско потекло и актуелната политичка ситуација во САД. Според него, ваквиот пристап му штети на угледот на Католичката црква.

Инаку, вакви директни судири меѓу американски претседател и папа се ретки, иако низ историјата постоеле несогласувања меѓу политичките и верските лидери околу глобалните прашања.