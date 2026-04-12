12.04.2026
Недела, 12 април 2026
38 посто до 11 часот: Голема излезност на изборите во Унгарија

12.04.2026

На денешните парламентарни избори во Унгарија до 11 часот гласале 37,98 отсто од избирачите, соопшти Државната изборна комисија.

Унгарците гласаат, и власта и опозицијата очекуваат победа

Според податоците објавени на веб-страницата на Националната изборна канцеларија, за гласањето биле регистрирани 7.527.742 избирачи, а до 9 часот излезноста изнесувала 16,89 отсто.

Изборите би можеле да стават крај на 16-годишното владеење на популистичкиот премиер Виктор Орбан, а нивното значење се оценува како важно не само за земјата, туку и за Европска Унија.

Главните кандидати, Орбан и неговиот ривал Петер Маѓар, утрово соопштија дека го оствариле своето право на глас. 

