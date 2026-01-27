Скопското Кале ќе биде жива културна сцена на градот, порача Ѓорѓиевски

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски сподели дека денеска заедно со министерот за култура и туризам Зоран Љутков, проф. д-р Драги Митревски и претставник од Управата за заштита на културното наследство, извршиле обиколка и детален увид на локалитетот Скопско Кале, со цел јасно да ја согледаме актуелната состојба и реалните можности за негово понатамошно активирање во рамки на визијата Скопје – Европска престолнина на културата.

Во објавата на Фејсбук, Ѓорѓиевски посочи дека како градоначалник на Град Скопје, имал јасна и недвосмислена цел која подразбира целосно отворање на просторот на Скопското Кале, негово внимателно, стручно и одговорно приспособување, и ставање во активна функција за културни и уметнички содржини, со апсолутно почитување на историските слоеви и автентичното културно наследство.

Низ светот постојат бројни позитивни примери каде објекти со силна историска и симболична вредност се целосно интегрирани во современиот културен живот како сцени за театар, музика, изложби и современи уметнички перформанси. Тие се живи простори во кои се води постојан дијалог меѓу античкото наследство, османлискиот период и современите уметнички изрази. Токму ваквиот пристап овозможува не само заштита, туку и активна, смислена интерпретација на културното наследство“, објаснува тој.

Исто така, додаде дека просторот ќе добие нова, современа културна улога во служба на граѓаните, уметниците и посетителите на Скопје.