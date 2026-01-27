Свлечиште се заканува да збрише град во Сицилија, стотици луѓе се евакуирани

Стотици луѓе се евакуирани откако свлечиште долго четири километри го погоди сицилијанскиот град Нишеми, оставајќи ги домовите несигурно сместени на работ на карпа по обилните дождови, објави Гардијан.

Фотографиите покажуваат тесен вертикален дел од карпата како се урива, предизвикувајќи понатамошно уривање на веќе оштетена зграда.

Не се пријавени жртви или повредени по свлечиштето, кое се случи во неделата. Земјиштето сè уште се лизгаше поради дождот што го поплави подрачјето во последните денови, изјави градоначалникот на јужниот ридски град Нишеми.

Градоначалникот Масимилијано Конти ја опиша ситуацијата како „критична“.

„Ситуацијата продолжува да се влошува бидејќи се пријавуваат повеќе свлечишта“, рече тој.

Конти рече дека локалните власти работат со полицијата, пожарникарите и единиците за цивилна заштита за да ги проценат следните чекори, вклучително и продолжувањето на наставата, која беше откажана во понеделникот.

Единицата за цивилна заштита на Италија соопшти дека сите жители во радиус од четири километри од свлечиштето се евакуирани. Според L’Unione Sarda, на местото на настанот биле испратени 70 волонтери за да помогнат во евакуацијата.

Се поставуваат засолништа за евакуираните, а стотици кревети за кампување се преместени од Палермо во спортската сала Пио Ла Торе во Нишеми.

Нишеми, кој има население од повеќе од 27.000 жители, е оддалечен околу 28 километри од јужното крајбрежно пристаниште Гела. Крајбрежните области на Сицилија минатата недела беа погодени од бурата Хари, која ги оштети крајбрежните патишта и куќи.

Според новинската агенција ANSA, обилните дождови во регионот ја влошија состојбата на теренот и придонесоа за лизгањето на земјиштето. Претседателот на регионот, Ренато Скифани, ја процени штетата на 740 милиони евра.

Ова доаѓа откако бурата Хари предизвика големи проблеми во областа, со бранови слични на цунами што ги поплавија улиците на Сицилија минатата недела.

Во видеата споделени на социјалните мрежи, локалното население трчаше и врескаше додека улиците се претвораа во реки. Моќни бранови ги поплавија патиштата и тротоарите, додека морската пена стигна до приземјето на блиските згради.

На други места во Сицилија, во Катанија, вториот по големина град, огромните бранови предизвикаа сериозна штета на еден луксузен ресторан за морска храна.

Снимките од безбедносните камери од ресторанот „Ендрус Фаро“ покажаа моќен бран како се урива во прозорците, кршејќи стакло и уништувајќи сè на својот пат.

Други видеа од целиот остров ја покажаа штетата предизвикана од бранот, со ѓубре и вреќи за ѓубре што пловат по поплавените улици.