Заврши протестот кај Баир, сообраќајот Битола–Ресен сè уште пренасочен

МИА

Јавниот собир што попладнево се одржа над населбата Баир во Битола е завршен, а граѓаните кои претходно го блокираа патниот правец Битола–Ресен се повлекоа од коловозот. Информацијата ја потврдија од Македонијапат.

И покрај завршувањето на протестот, сообраќајот на оваа делница сè уште не е целосно воспоставен. Возилата во моментот се пренасочуваат низ градското подрачје на Битола, поради ангажманот на екипи на „Македонијапат“ кои работат на отстранување на барикадите и расчистување на патот.

Од јавното претпријатие информираат дека нивните служби веднаш по повлекувањето на демонстрантите започнале со активности на терен, со цел во најкус можен рок да се нормализира сообраќајот. Воедно, упатија апел до возачите за трпение и внимателност, како и за почитување на времената сообраќајна сигнализација и упатствата од сообраќајната полиција, бидејќи на одредени точки сè уште има механизација и работници.

Протестот собра голем број жители од околните населби, кои со транспаренти и јавно изнесени пораки побараа решавање на, како што наведоа, долгогодишни проблеми поврзани со инфраструктурата, јавниот превоз и комуналните услуги. Дел од учесниците истакнаа дека собирот е обид да се привлече вниманието на локалните власти кон прашања што директно влијаат врз нивниот секојдневен живот.

Организаторите најавија дека, доколку не се преземат конкретни чекори за решавање на посочените проблеми, протестите ќе продолжат и во наредниот период.

Во меѓувреме, сообраќајот на државните патишта низ земјава се одвива во зимски услови, со наместа влажни коловози. Од Авто-мото сојузот на Македонија предупредуваат на можност од појава на мраз на повисоките и планинските делници, особено во утринските и вечерните часови, како и на патиштата што се во сенка.