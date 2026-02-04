Омерагиќ: ФФМ инвестира во модерен фудбалски амбиент – националната арена доби LED екран од 210 метри

Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) ја реализираше својата најнова инвестиција – сопствен ЛЕД екран долг 210 метри, со цел подобрување на искуството за публиката, зголемена видливост за партнерите и создавање дигитален фудбалски амбиент.

„До сега, единствено во Македонија рекламите на стадионите се поставуваа преку дрвени табли. Со оваа инвестиција правиме исчекор кон современите стандарди. Без изнајмување, со јасна визија“, истакна Масар Омерагиќ, претседател на ФФМ.

Тој додаде дека ова е уште едно исполнето ветување и конкретен чекор кон професионализација на фудбалот во Македонија, како и кон подигање на стандардите кои ги заслужуваат репрезентацијата, публиката и фудбалот во целина.

„Фудбалот е на прво место. Напред Македонија“, порача Омерагиќ, најавувајќи дека ФФМ продолжува со проекти кои го модернизираат спортскиот амбиент во земјата.