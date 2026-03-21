ВМРО-ДПМНЕ: СДС е синоним за корупција и криминал, Филип Андов кој е осуден на затворска казна, се уште им е во ИО

СДСМ во своите редови се полни со криминал, нивните поранешни функционери имаат бројни корупциски скандали и афери, а СДС не се огради за ниту еден од нив, напротив или молчеше или ги штитеше преку нивните обвинители избрани во Зајас и Струмица, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

СДС е партија која штити криминал и криминалци. Актуелен член на Извршниот одбор на СДС, Филип Андов – Сокол е осуден на затворска казна. СДС не се огради, туку и го награди да биде член на ИО. СДС е партија во која цути криминалот и корупцијата. Корупциските скандали на екс владата на СДС и ДУИ, почнаа уште со формирањето на истата, тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски кој договараше набавка за радар за контрола на летање од италијанската фирма Леонардо за корупција од 1 милион евра, е доказ за тоа“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Од партијата додаваат дека посебно симптоматичен беше молкот на обвинителство за луксузниот џип на Филипче, имајќи го во предвид фактот дека за ист ваков случај отворило предмет за поранешниот директор на СОЗР кадар на СДСМ, Пеце Мирчевски кој добил автомобил од фирма добитник на тендери.