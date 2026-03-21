ВМРО-ДПМНЕ: СДС е синоним за корупција и криминал, Филип Андов кој е осуден на затворска казна, се уште им е во ИО

СДСМ во своите редови се полни со криминал, нивните поранешни функционери имаат бројни корупциски скандали и афери, а СДС не се огради за ниту еден од нив, напротив или молчеше или ги штитеше преку нивните обвинители избрани во Зајас и Струмица, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.
СДС е партија која штити криминал и криминалци. Актуелен член на Извршниот одбор на СДС, Филип Андов – Сокол е осуден на затворска казна. СДС не се огради, туку и го награди да биде член на ИО.
СДС е партија во која цути криминалот и корупцијата.
Корупциските скандали на екс владата на СДС и ДУИ, почнаа уште со формирањето на истата, тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски кој договараше набавка за радар за контрола на летање од италијанската фирма Леонардо за корупција од 1 милион евра, е доказ за тоа“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.
Од партијата додаваат дека посебно симптоматичен беше молкот на обвинителство за луксузниот џип на Филипче, имајќи го во предвид фактот дека за ист ваков случај отворило предмет за поранешниот директор на СОЗР кадар на СДСМ, Пеце Мирчевски кој добил автомобил од фирма добитник на тендери.
Која е разликата меѓу Мирчевски и Филипче за кого обвинителството се правеше и глуво и слепо за ист таков случај. Или пак привилегијата на Венко Филипче е што е претседател на СДС, а Мирчевски обичен директор од СДС, кој треба да оди курбан, што кај нив е нормална работа, за Филипче да се спаси од прогон.
Дали да потсетуваме за екс министерката Бисера Костадиновска Стојчевска, која овозможила фирма да се стекне со противправна имотна корист од 442 илјади евра.
Дали да потсетуваме за бизнис шемите на Вице Заев и неговите партнери во РЕК Битола, дали да зборуваме за фирмите на Зоран Заев во Петрич, Бугарија, дали да зборуваме за фабриките за марихуана, дали да зборуваме во текот на пандемијата со корона кога луѓе ги изгубија животите, а други се бореа за живот, што се договараше исто една афера за набавка на вакцини по далеку повисока цена од фирма којашто е регистрирана за јужно овошје, или да зборуваме за фирмите на Крмзов коишто во услови на корона и намалена економска активност за 4 месеци имаа поврат на ДДВ од милиони евра.
СДС е синоним за криминал и корупција која допрва треба да се истражи. Секој што го прекршил законот ќе одговара. Правда мора да има“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.