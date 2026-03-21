Кој леташе леташе: Цената на авионското горивo рипна за повеќе од 70 посто

Најновите податоци од Меѓународното здружение за воздушен транспорт (IATA – Меѓународно здружение за воздушен транспорт) покажуваат дека растот на цените на авијациското гориво не запира, туку се забрзува, пишува „Телеграф.рс“.

Глобалната просечна цена на горивото Jet A-1 достигна 175 долари за барел, што претставува зголемување од 11,2% во споредба со претходната недела, кога изнесуваше 157,41 долари. Уште поважен е поширокиот тренд: за само две недели, цената скокна од 99,40 долари на 175 долари, што е зголемување од околу 76%. Овој скок е меѓу најбрзите забележани во последните неколку години и директно влијае на оперативните трошоци на авиокомпаниите низ целиот свет.

Највисоките цени моментално се забележани во Европа каде што просечната цена достигна 191,95 долари за барел, додека Африка и Азија се исто така над глобалниот просек. Засега, Северна Америка останува малку под околу 162 долари за барел. Во исто време, цената на суровата нафта од типот Брент се искачи на 97,27 долари, но дополнителен притисок доаѓа од сегментот на рафинирање. Таканаречениот „crack spread“, односно разликата помеѓу цената на суровата нафта и готовото гориво, достигна 77,73 долари, што укажува на силен раст на трошоците за рафинирање и ограничен капацитет во синџирот на снабдување.

Со други зборови, не е само нафтата што станува поскапа, туку и процесот на нејзино претворање во млазно гориво. За авиокомпаниите, каде што трошоците за гориво можат да сочинуваат до една третина од вкупните трошоци, овој развој значи директен финансиски удар.

На пример, за авиони со тесен труп како Airbus A320, разликата во цените на горивото во споредба со пред две недели може да биде помеѓу 2.500 и 4.000 долари по лет. Во случај на авиони со широк труп како Airbus A330, кои се користат на долги релации и интерконтинентални линии, овој дополнителен трошок е многу пати поголем и се мери во десетици илјади долари по лет.

За патниците, ова во пракса значи постепено зголемување на цените на билетите, особено на интерконтиненталните линии, но и помал избор на датуми на одредени рути. На краток рок, можни се почести промени во распоредот на летовите со цел да се оптимизираат трошоците.

