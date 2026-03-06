Цените на млазното гориво растат бидејќи војната во Иран го нарушува извозот од Блискиот Исток

Freepik

Цените на млазното гориво нагло растат низ целиот свет, бидејќи трговците со нафта реагираат на последиците од војната со Иран, додавајќи дополнителен притисок врз загриженоста за глобалната инфлација.

Во Европа, цените на горивото за авиони се искачија на највисоко ниво од 2022 година, годината кога почна војната во Украина. Во САД и Азија, млазното гориво го достигна највисокото ниво за повеќе од две години, според податоците од „Џенерал индекс“. Цените растат побрзо од тие на суровата нафта, која исто така се зголеми бидејќи конфликтот на Блискиот Исток го нарушува производството на енергија и се заканува на клучна бродска рута во регионот.

Пазарот на авијациско гориво на Европската Унија е особено ранлив на нарушувања во извозот на нафта од Блискиот Исток. Околу половина од увозот на млазно гориво на блокот поминува низ Ормутскиот теснец, во споредба со приближно 12% за дизел, според Јуџин Линдел, раководител на рафинирани производи во консултантската компанија „FGE NexantECA“.

Пазарите на енергија и стоки се потресени откако Израел и САД го нападнаа Иран. Цените на бензинот, дизелот, па дури и алуминиумот се зголемија, додека трошоците за превоз исто така се зголемија, зголемувајќи го ризикот дека повисоките трошоци на крајот ќе ги засегнат потрошувачите.

Остриот пораст на цената на млазното гориво е видлив и кај другите пазарни индикатори. Во северозападна Европа, премијата на млазното гориво во однос на суровата нафта надмина 70 долари за барел, што е највисоко ниво забележано барем од 2008 година, според „Џенерал индекс“. Во Азија, разликата помеѓу млазното гориво и дизел горивата, честопати нарекувана реград, достигна најголемо ниво од 2023 година.