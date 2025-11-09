Технологијата во образованието е помошник, но не и замена за наставникот

Во Тетово денеска се одржува панел-дискусија „Каква магија се крие зад една петка – минатото и сегашноста во дуел“, со фокус на тоа како се менувало значењето на оценувањето низ генерации, што денес значи вистински успех и како наставниците го препознаваат трудот и напредокот на учениците во современиот контекст.

Ова е трета дискусија во државата која Министерството за образование и наука ја одржува во рамки на националната кампања „Магијата е во знаењето“ чија цел е да ја истакне суштинската улога на наставниците и значењето на нивната професија во општеството.

Министерката Весна Јаневска во изјава за медиумите пред дискусијата рече дека кампањата на МОН продолжува со цел да бидат слушнати мислењата на наставниците.

-Да продискутираме со нив, да ни посочат што сметаат дека е добро или не е добро за да можеме да градиме подобри образовни политики. Денес на панел-дискусијата домаќин е Општина Тетово на тема за промените во поучувањето и оценувањето во минатото и денес. Промените се значајни, има промени во методологијата, во областите, во технологијата. Но константата е наставникот – клучната алка во образовниот систем, без кој не може да се очекува подобрување на квалитетот на образованието во нашата земја, изјави Јаневска.

Рече дека во минатото професијата наставник е девалвирана „не само од владата, туку и од бројни притисоци кои наставниците ги трпат од родителите, од разни моќници и од други елементи во општеството“.

-Тоа мора да се промени, а ќе го промениме со тоа што ќе ги ослободиме наставниците од притисоците. Тоа е одговорност на родителите и на другите чинители, а државата е неопходно да преземе други мерки со коишто ќе ги мотивира и ќе ги ослободи, ќе им дозволи да работат така како што тие мислат дека е најдобро и за што се остручени, ќе менуваат дел од методологијата по свое сопствено видување за поучување на децата, дури ќе вметнат и индивидуално образование за одредени групи на деца, посочи Јаневска.

Министерката оцени дека државата е должна да го направи тоа и затоа, рече, има преземено сет на мерки за подобрување на стандардот на наставниците, покачувајќи ја нивната плата, вложувајќи 67 000 000 евра во инфраструктурата и со растоварување на наставниците од административните обврски.

-Она што е многу важно што го направивме е што продолживме со обуките на наставниците и откога јас сум министер вложивме околу 700.000 во нивните обуки и дополнителни други активности. Продолжуваме како и досега да работиме на подобрување на значењето на наставникот, но и знаењето во иднина за да го постигнеме она што е наша цел – подобар квалитет во образованието, посочи Јаневска .

Домаќин на денешната панел-дискусија е средното медицинско училиште „Никола Штејн“ во Тетово. Градоначалникот Билал Касами во изјава за медиумите истакна дека инвестициите во образованието се влог во иднината.