Полицијата го фати возачот што синоќа дивееше кај „Џевахир“

Министерството за внатрешни работи во дневниот билтен информира дека го расчистило инцидентот кој се случи синоќа во близина на кулите „Џевахир“ во Скопје. Возач од Турција направил хаос и со својот автомобил „БМВ 5“ удрил во неколку контејнери и паркирано возило „алфа ромео“.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, 22-годишниот М.А.А., кој имал привремен престој во Скопје, по несреќата избегал од местото, но полицијата брзо го пронашла и привела. Нема повредени како резултат на небезбедното управување на моторното возило.

МВР соопшти дека несреќата се случила синоќа околу 22 часот и 50 минути на сервисната улица Матеја Матевски. Полицијата веднаш реагирала и по преземени мерки го лоцирала возачот на неколку стотини метри од местото на ударот.