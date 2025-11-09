 Skip to main content
09.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 9 ноември 2025
Неделник

Полицијата го фати возачот што синоќа дивееше кај „Џевахир“

Хроника

09.11.2025

Министерството за внатрешни работи во дневниот билтен информира дека го расчистило инцидентот кој се случи синоќа во близина на кулите „Џевахир“ во Скопје. Возач од Турција направил хаос и со својот автомобил „БМВ 5“ удрил во неколку контејнери и паркирано возило „алфа ромео“.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, 22-годишниот М.А.А., кој имал привремен престој во Скопје, по несреќата избегал од местото, но полицијата брзо го пронашла и привела. Нема повредени како резултат на небезбедното управување на моторното возило.

МВР соопшти дека несреќата се случила синоќа околу 22 часот и 50 минути на сервисната улица Матеја Матевски. Полицијата веднаш реагирала и по преземени мерки го лоцирала возачот на неколку стотини метри од местото на ударот.

﻿