09.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 9 ноември 2025
Продолжи чистењето на Скопје

Скопје

09.11.2025

Скопје чисто, како што му доликува! Акцијата „72 часа” се одвива одлично, посочи градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

-Вклучени се повеќе од 2500 луѓе кои го чистат градот, над 100 возила оперираат низ Скопје. Сакам да апелирам до нашиот народ да се однесува одговорно кон животната средина. Несовесното одложување на отпад нема да се толерира – ќе биде казнето, рече Ѓорѓиевски.

Тој информираше дека има и казни за несовесно одложување на отпадот.

-Досега напишани се десетици казни на неколку правни субјекти, а оваа пракса ќе продолжи за секој оној кој го загрозува нашето здравје. Да го чуваме Скопје, порача Ѓорѓиевски.

