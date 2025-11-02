Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ќе одржи прес конференција во МВР за вториот круг од Локалните избори 2025 година.
Најнови вести
Македонија | Златко Ристов останува градоначалник на Конче
02.11.2025
Uncategorized | Петровска: Во СДСМ мора да има одговорност, но сега не е моментот за оставки
02.11.2025
Скопје | Лукровски веќе прогласи победа во Карпош
02.11.2025
Македонија | ДИК: Влатко Грозданов победи во Кочани
02.11.2025
Македонија | ДИК: Илија Тентов со убедлива победа во Дојран
02.11.2025
Македонија | Биљал Касами победи во Тетово
02.11.2025
Македонија | Менди Ќура прогласи победа во Струга
02.11.2025
Скопје | Орце Ѓорѓиески во убедливо водство во Скопје
02.11.2025
Македонија | Тошковски: Мирен изборен ден – пријавени 30 случаи на агитирање, поткуп, спречување на гласање, закани…
02.11.2025
Македонија | ДИК: Александар Јовановски во водство во Кичево – води со речиси 3 000 гласа разлика
02.11.2025
Македонија | Прес – конференција на министерот Тошковски
02.11.2025
Македонија | Максим Димитриевски во водство во Куманово
02.11.2025
Uncategorized | Прес – конференција на министерот Тошковски
02.11.2025
Македонија | ДИК: ВМРО-ДПМНЕ води во 19 општини, СДСМ во 4, ВРЕДИ во 4, НАИ во 2 и Унија на Роми во 1
02.11.2025
Скопје | Горан Герасимовски во водство во Центар
02.11.2025