 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

Максим Димитриевски во водство во Куманово

Македонија

02.11.2025

Кандидатот на Движењето ЗНАМ – За наша Македонија, Максим Димитриевски, води во вториот круг на локалните избори во Куманово со освоени 50,77% од гласовите, односно 10.358 гласа.

Неговиот противкандидат Горан Стојковски од Групата избирачи „Горан Стојковски – ДИРО“ добил поддршка од 45,20%, односно 9.222 гласа.

Според податоците на Државната изборна комисија (ДИК), обработени се 118 од вкупно 167 избирачки места, што претставува 70,66%. Излезноста во општината изнесува 67,35%, или 63.338 гласачи од вкупно 94.041 запишани во избирачкиот список.

На изборната карта, Куманово е обележано со сино, што ја означува водството на Движењето ЗНАМ.

Поврзани вести

Скопје  | 02.11.2025
ДИК: Орце Ѓорѓиевски со убедлива предност во Скопје
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Влатко Грозданов победи во Кочани
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Илија Тентов со убедлива победа во Дојран
﻿