ДИК: Александар Јовановски во водство во Кичево – води со речиси 3 000 гласа разлика

Кандидатот на коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ, Александар Јовановски, води во вториот круг од локалните избори во Кичево со освоени 57,11% од гласовите, односно 9.358 гласачи.

Неговиот противкандидат Фатмир Дехари од Националната алијанса за интеграција (НАИ) има поддршка од 39,76%, односно 6.515 гласа.

Според податоците на Државната изборна комисија (ДИК), досега се обработени 75 од вкупно 119 избирачки места, што претставува 63,03% од гласачките места. Излезноста во општината е 59,85%, со вкупно 30.535 гласачи од запишаните 51.016.

На изборната карта, Кичево е обоено во жолта боја, што ја означува предноста на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.