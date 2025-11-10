 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Премиерот Мицкоски утре во посета на фабриката КОСТАЛ Македонија

Македонија

10.11.2025

Утре, 11 ноември 2025 година (вторник), претседателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски, ќе ја посети фабриката КОСТАЛ Македонија во ТИРЗ Охрид, информираат од прес службата на владата.

Посетата доаѓа во период на силен раст за компанијата: заклучно со декември 2025 година, КОСТАЛ Македонија планира 60% поголеми приходи во споредба со 2024 година.

Во 2026 година, компанијата започнува нов инвестициски циклус вреден над 30 милиони евра, со отворени 200 нови работни места и предвиден раст на приходите од 20% споредбено со оваа година.

