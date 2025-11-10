 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Во Словенија граѓаните на референдум ќе се изјаснуваат дали се за потпомогнато умирање

Здравје

10.11.2025

Фрипик

Словенечките власти најавија референдум за 23 ноември за законот што би го регулирал асистираното (потпомогнато) умирање, објавија денеска словенечките медиуми.

Поддржувачите тврдат дека асистираното умирање би им обезбедило достоинство и слобода на избор на луѓето при крајот на животот, додека противниците предупредуваат дека на овој начин би била нарушена уставната заштита на животот, што би ги загрозило ранливите поединци, објави словенечка СТА.

Несогласувањето меѓу над триесет словенечки политички партии по ова прашање е многу остра, со јасна разграничување помеѓу конзервативните, традиционалистички партии и оние што се залагаат за попрогресивни политики.

Противниците на законот за асистирано умирање веруваат дека одбраната на човечкото достоинство е вкоренета во грижата, а не во убиството, и се залагаат за инвестирање во хосписи, палијативна нега и психолошка поддршка, наместо во правна еутаназија.

Најсилното противење на асистираното умирање доаѓа од редовите на конзервативните партии како што се Демократската партија (СДС), Нова Словенија (НСи) и Народната партија (СЛС), кои тврдат дека законот го крши уставното право на живот, ја поткопува медицинската етика и е предмет на можна злоупотреба.

