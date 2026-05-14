Општина Чешиново-Облешево учествуваше на 23. меѓународен фестивал на штркот – „European Stork Villages Network“

Делегација од Општина Чешиново-Облешево, предводена од градоначалникот Јорданче Костадинов, учествуваше на 23. меѓународен фестивал на штркот – „European Stork Villages Network“, што се одржа во Пловдив и Белозем, едно од најпознатите „села на штркот“ во Европа.

На фестивалот во Бугарија беа разменети искуства и добри практики за заштита на белиот штрк, зачувување на природните живеалишта и развој на еко-туризмот.

Особено внимание било посветено на позитивните резултати од Кочанско Поле, кое и понатаму останува едно од најзначајните живеалишта на белиот штрк во регионот.

Според најновите податоци, бројот на гнезда на белиот штрк во регионот бележи значителен раст. Во Чешиново бројот на гнезда е зголемен од 17 на 33, додека во Облешево од 26 на 34 гнезда.

На ниво на Кочанско Поле се регистрирани вкупно 223 гнезда.

Овие резултати, како што било истакнато на средбата, се потврда за богатството на природата, традиционалното земјоделство и грижата на локалното население кон животната средина и заштитата на штрковите.

Градоначалникот Јорданче Костадинов во изјава за МИА истакна дека учеството на фестивалот е значајно за промоција на општината и зајакнување на меѓународната соработка во областа на заштитата на природата.