Трамп го покани кинескиот претседател да дојде во Вашингтон

Американскиот претседател Доналд Трамп на приемот во Пекинг наздрави за блиските и историски врски помеѓу САД и Кина. Тој средбите во Пекинг ги оцени како исклучително позитивни и продуктивни и му се заблагодари на кинескиот претседател Си Џинпинг на големата чест и величествена церемонија за добредојде.

Според Трамп односот помеѓу САД и Кина е „еден од најзначајните во светската историја“. Тој потенцира дека двете земји имаат „многу заеднички работи“ како што се „напорна работа“, „храброст“ и „достигнување“.

Светот е посебно место кога ние двајцата сме обединети и заедно“, посочи Трамп.

Тој го покани кинескиот претседател да ги посети САД на 24 септември.

Претходно, Си изјави дека Кина и САД треба да бидат партнери, а не соперници.

И кинескиот и американскиот народ се големи народи. Остварувањето на големата преродба на кинеската нација и враќањето на величината на Америка можат да одат рака под рака“, наведе Си.

Тој додаде дека двете држави можат да работат за општото добро.