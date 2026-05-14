Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Германски државјанин ќе го купува ФК Брегалница: Oдобрена продажба на мнозински дел од акциите

Фудбал

Советот на општина Штип ја почна постапката за продажба на мнозинскиот дел од акции на Фудбалскиот клуб „Брегалница“ – Штип, кои во моментов се во сопственост на Општината.

На седница на Советот советниците од коалициите на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ дадоа зелено светло, односно прифатија да почне постапката за продажба на акциите на ФК „Брегалница“.

Советниците од  СДСМ на прес-конференција порачаа дека одлуката ја поддржуваат, но побараа постапката да биде транспарентна.  Од општинските служби на седницата на Советот на општина Штип појаснија дека интерес за акциите има пројавено германскиот државјанин Соломон Франк Петар. 

