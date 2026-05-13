 Skip to main content
13.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 13 мај 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Мицкоски на пуштање во употреба на реконструиран дел од ГОБ „8-ми Септември“

Педофилот наставник од Штип бил пријавен од девојче од 4-то одделение

Хроника

13.05.2026

Од Министерството за внатрешни работи вчера информираа дека полициски службеници од Отсекот за криминалистичка полиција при СВР Штип во понеделникот во 19:50 часот го лишиле од слобода А.Ш.(65) од Штип. Тој се сомничи дека како управител на образовен центар во Штип, за време на одржување на дополнителна настава, подолг период допирал по телото неколку малолетни ученички.

Настанот во полициска станица, како што се посочува, го пријавиле родители во присуство на ученичките и на претставници на Јавната установа – Меѓуопштински центар за социјални работи Штип.

Според информациите на штипската „ТВ Стар“, станува збор за пензиониран наставник по математика, а го пријавило девојче од 4-то одделение кое посетувало дополнителна настава во приватно училиште.

Со судска наредба извршени се претреси во неговиот дом и во образовниот центар и одземени се предмети за понатамошна постапка.А.Ш. бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него е поднесена кривична пријава, а од судија на претходна постапка му е определена мерка притвор од 30 дена, стои во соопштението од МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 12.05.2026
Кривична и притвор за раководител на образовен центар во Штип, допирал по телото ученички
Хроника  | 05.05.2026
Пријава во полиција: Мојата малолетна ќерка две години е следена и полово вознемирувана од 39-годишен прилепчанец
Македонија  | 29.04.2026
Штип продава три градежни парцели за лесна индустрија и стовариште во Плуждино