Митева: ВМРО-ДПМНЕ повторно ја доби довербата од граѓаните, но колку е таа поголема, толку е поголема и одговорноста

Марија Митева, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, во гостување во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија изјави дека големата доверба што граѓаните ја дадоа на локалните избори претставува уште поголема одговорност.

Колку е поголема довербата, толку е поголема и одговорноста. Но, од друга страна, оваа победа некако може и многу други работи да ни покаже. Политичките кандидати на ВМРО-ДПМНЕ успеаја преку овие локални избори да покажат дека се идентификувале со очекувањата на граѓаните. Добивањето на довербата на локално ниво, особено на локални избори, секогаш значи дека граѓаните имаат очекувања од вас, и ако вие ги исполните нивните очекувања, или веруваат дека можете да ги исполните очекувањата, тогаш и директно ви ја даваат довербата – истакна Митева.

Митева нагласи дека резултатите од изборите покажуваат дека граѓаните веруваат во ВМРО-ДПМНЕ како партија што има јасен системски правец и реален пристап кон решавање на проблемите.

Овие избори покажуваат дека граѓаните веруваат дека ВМРО-ДПМНЕ е политичка партија која што има еден системски правец, а тоа е чесност, работа и посветеност. Веруваат дека можеме да го исполниме она што го ветуваме, веруваат во реториката која што ја имаме на работа и чесност, а не само на празни зборови коишто не се реализираат во реалноста – додаде Митева.

Митева изрази благодарност до сите граѓани кои ја дале својата доверба, нагласувајќи дека токму таа доверба претставува дополнителен мотив за уште посериозна работа и исполнување на ветеното.