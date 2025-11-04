Две лица загинаа, а три се повредени во сообраќајна несреќа

 Skip to main content
Денеска околу 17:00 часот пријавена е сообраќајна незгода помеѓу две патнички возила на патот А1 Прилеп – Росоман во близина на село Радобил. Од несреќата пет лица се здобиле со повреди, од кои три се пренесени во болница во Прилеп, а две во болница во Кавадарци, а лекар констатирал смрт кај две лица, информираа вечерва од МВР.

Оттаму соопштија дека од 18:00 часот сообраќајот се одвива по една коловозна лента со наизменично пропуштање на возилата.

-Со детали соодветно ќе ја известиме јавноста по завршувањето на увидот, додадоа од МВР.

