Четврток, 23 април 2026
Мисајловски: Благодарност до САД за континуираната поддршка, заедно продолжуваме да инвестираме во стабилноста, безбедноста и сигурната иднина за нашите граѓани

Денеска во Министерството за одбрана ги отворивме билатералните македонско-американски одбранбени консултации со делегацијата од САД, предводена од заменикот-помошник секретар во Пентагон, Дејвид Бејкер и вршителот на должност амбасадор, Никол Варнс.

Го потврдивме долгогодишното пријателство и стратешко партнерство меѓу двете земји, со заедничка посветеност кон зајакнување на безбедноста и стабилноста, како и кон унапредување на одбранбената соработка преку нови иницијативи и инвестиции.

Нашето партнерство се темели на меѓусебна доверба и силна соработка, кои се клучни за справување со современите безбедносни предизвици.

Благодарност до САД за континуираната поддршка. Заедно продолжуваме да инвестираме во стабилноста, безбедноста и сигурната иднина за нашите граѓани.

