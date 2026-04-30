Мицкоски: Загрижен сум за здравствената состојба на поединци во актуелното раководство на СДСМ

Изјавите и прес-конференциите што доаѓаат од СДСМ се збунувачки и на моменти чудни. Немаат цел да ја кажат вистината, туку да направат што поголема сензација со растурање пердуви и невистини, надевајќи се дека на тој начин ќе остане сегашното раководство по следните парламентарни избори кога ќе доживеат тежок пораз, изјави премиерот Христијан Мицкоски, прашан од пратеникот Бојан Стојаноски како ги коментира обвинувањата и невистините што секојдневно стигнуваат од опозициската партија, посочувајќи го како пример демантот на тврдењата на опозицијата од самиот известител за Македонија од Европскиот парламент Томас Вајц.

Според претседателот на Владата, раководството на СДСМ не нуди конструктивна дебата туку прави „внатрешна мобилизација за да остане во живот на следните парламентарни избори кога ќе имаат поголем пораз од 2024 година“.

Тоа го прават преку лажење, па кој поверува – поверува – рече Мицкоски.

Наведе примери со кои СДСМ ја лажеле јавноста – рече дека ширеле паника оти буџетот е празен и ќе нема плати и пензии, дека е зголемен долгот и буџетскиот дефицит и државата ќе банктотира.

Не само што не банкротираше, туку според сите параметри е држава за пример во регионот – изјави Мицкоски.

Како што рече, невистинити се покажале тврдењата на СДСМ дека во април ќе се доселат мигранти, во согласност со стратешкиот договорот со Обединетото Кралство, дека поради ИПАРД земјоделците се блокирани, за што, рече, дошол демант од ЕК од Брисел, исто како што и евроизвестителот Томас Вајц истиот ден ги демантирал обивнувањата од СДСМ во едно интервју.

Тоа говори за длабоката психолошка состојба во која се наоѓаат. Кога ќе видите какви пораки праќаат и што зборуваат, загрижен сум за здравствената состојба на поединци во актуелното раководство на СДСМ. Јавноста е сведок на кампања и речник што не доликува на политичката сцена во Македонија – истакна Мицкоси и рече дека можеби треба да се бара лекарско (уверение) за пристапување во органи на партиите.

Рече дека ја предупредува македонската јавност дека во периодот што следува обраќањата од партиската говорница на СДСМ ќе бидат само со една цел – „по поразот на следните избори да останат и да најдат некакво алиби дека изборниот процес не бил фер“.