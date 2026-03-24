Мицкоски: Владата не размислува за отворање на Уставот, политичките услови за тоа не се исполенти

Владата не размислува за отворање на Уставот, политичките услови за тоа не се исполенти, рече денеска премиерот Христија Мицкоски.

Одговорајќи на новинарски прашања по тркалезната маса „Воведување уставна жалба?“, Мицкоски рече дека Уставниот суд најверојатно веќе размислува како отприлика би изгледала архитектурата на специјалниот закон и изрази очекување дека наскоро можеби ќе има готов документ кој, како што напомена, кога ќе има политички услови, ќе биде донесен.

Како што рече, во овој контекст, неговото присуство на денешната тркалезна маса е силна порака.