Мицкоски: Владата не размислува за отворање на Уставот, политичките услови за тоа не се исполенти

Македонија

24.03.2026

Владата не размислува за отворање на Уставот, политичките услови за тоа не се исполенти, рече денеска премиерот Христија Мицкоски.

Одговорајќи на новинарски прашања по тркалезната маса „Воведување уставна жалба?“, Мицкоски рече дека Уставниот суд најверојатно веќе размислува како отприлика би изгледала архитектурата на специјалниот закон и изрази очекување дека наскоро можеби ќе има готов документ кој, како што напомена, кога ќе има политички услови, ќе биде донесен.

Како што рече, во овој контекст, неговото присуство на денешната тркалезна маса е силна порака.

Претпоставуваме дека Уставниот суд веќе размислува како отприлика би изгледала архитектурата на специјалниот закон. Се надевам дека наскоро денеска може да се излезе со таков предлог-закон, да се има јавна дебата, да се слушне мислењето на јавноста и стручната јавност, да има готов документ кој, кога ќе има политички услови за такво нешто, да биде донесен, во моментот Владат не размислува за отворање на Уставот и политичките услови за тоа не се исполенти – нагласи Мицкоски.(MИА)

