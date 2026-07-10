Мицкоски: Опозицијата нема единствен став за барањата за Изборниот законик

Претседателот на Владата и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски порача дека тие остануваат на ставот за гласањето на дијаспората и дека ќе ги прифатат барањата на опозицијата за Изборниот законик и оти сега се фокусирани на постигнување елементарен договор со нив во Парламентот.

Проблемот е што ние немаме единствен став во рамките на опозицијата за да можеме да постигнеме елементарен договор кога станува збор за Изборниот законик бидејќи тој документ е основа за да имаме фер и демократски избори, со вклучени препораки од ОБСЕ/ОДИХР – рече Мицкоски.

Премиерот истакна дека и предложиле на опозицијата во Парламентот да состави, да договори текст и да им го даде.

Велеа сакаме една изборна едница ние велиме прифаќаме бланко, договорете се прифаќаме една изборна единица. Тоа е прво, второ им требале повеќе средства за финансирање на кампањата еве и тоа им прифаќаме, нема проблем, ние ќе се откажеме од нашиот дел делумно и тоа ќе го префрлиме кај опозициските партии. Начинот на гласање, како тие ќе одлучат тоа ќе им го прифатиме – рече премиерот.

Мицкоски кажа дека слуша разни информации и лаги и конструкции во јавноста од опозицијата, претежно од Левица кои, како што вели, како да сакаат да се оправдаат пред оние малкумина кои го давале гласот за нив затоа што учествувале во преговори и се договарале.