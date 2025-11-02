Мицкоски: Не сум среќен за дебаклот на СДСМ, но ова е одраз дека таа партија не се реформираше

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, на вечерната прес-конференција по повод вториот круг од локалните избори 2025 година, изјави дека резултатите претставуваат победа на народот и на новата енергија што ја движи државата напред, а не причина за политичко ликување.

„Не сум среќен за дебаклот на СДСМ, но ова е одраз дека таа партија не се реформираше. Вечерва не славиме за нивниот пораз, туку за новата енергија која ја движи државата напред,“ рече Мицкоски.

Тој нагласи дека секој освоен глас е обврска и одговорност за ВМРО-ДПМНЕ да продолжи да работи во интерес на граѓаните.

„Секој глас кој го добивме е обврска, и со одговорност пристапувам кон секој глас. Овие избори се порака и до нас — да не забегуваме во успехот, да се менуваме и подобруваме,“ истакна тој.

Мицкоски додаде дека победата не смее да биде причина за опуштање, туку поттик за уште поодговорна и посветена работа.

„Имаме обврска да не се опуштиме ниту еден ден,“ порача Мицкоски, истакнувајќи дека новата политичка енергија треба да се преточи во конкретни резултати и подобар живот за сите граѓани.