02.11.2025
Недела, 2 ноември 2025
Филипче ја потврди оставката на потпретседателката на СДСМ Ана Чупевска

Македонија

02.11.2025

Во однос на неговото лично лидерство, Филипче нагласи дека како претседател е кратко време – година и неколку месеци и дека досегашните резултати се дополнителен показател од кој СДСМ ќе влече поуки и пораки за иднината.

Процесот продолжува, силно да се бориме против оваа власт. Со тоа што успеавме да ги разобличиме нивните политики, делумно е и наша заслуга што губеа голем број гласови – рече тој.

Филипче ја потврди оставката на потпретседателката на партијата, Ана Чупевска, но истакна дека соработката ќе продолжи во друга форма.

Ова е втора оставка на високо ниво во СДСМ во неколку дена, откако претходно Ѓорѓи Галетановски се повлече од претседател на градската организација на СДСМ.

