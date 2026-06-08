Ванковска: Не ми се верува дека го велам ова, но дури и ЗЗ и Таче имаа некоја своја „ѕвезда”

Јас не сум видела толку неталентиран и нехаризматичен, блед и бескрвен лидер на партија како Филипче

СДСМ

Јас не сум видела толку неталентиран и нехаризматичен, блед и бескрвен лидер на партија како Филипче, коментира професорката Билјана Ванковка, по 32. Конгрес на СДСМ кој се одржа викендов во Скопје.

Не ми се верува дека го велам ова, но дури и ЗЗ и Таче имаа некоја своја „ѕвезда”, коментира таа.