Елон Маск би можел да стане првиот трилијардер во светот: SpaceX би можел да ја промени историјата на богатството

Елон Маск би можел да стане првата личност во историјата чие богатство е повеќе од трилион долари во наредните денови.

Според финансиските медиуми, очекуваното котирање на SpaceX на берзата, кое се споменува за 12 јуни, би можело да игра клучна улога во ова.

SpaceX би можел да ја промени историјата на богатството

Според некои финансиски медиуми, SpaceX би можел да излезе на берзата Nasdaq на 12 јуни, со проценета вредност од околу 1,77 трилиони долари.

Доколку котираноста се случи според условите што моментално се дискутираат, вредноста на уделот на Елон Маск во компанијата би можела нагло да се зголеми, со што неговото вкупно богатство ќе надмине границата од 1 трилион долари.

Финансиските аналитичари велат дека ова би било прв пат во модерната историја богатството на едно лице да достигне такво ниво.

Маск ја основал SpaceX во 2002 година користејќи пари што ги заработил од продажбата на PayPal.

Не беше лесен почеток. Три од првите четири ракети Falcon 1 откажаа, а компанијата беше на работ на банкрот во 2008 година.

Пресвртот се случи по успешното четврто лансирање, што му овозможи на SpaceX да продолжи со својот развој. Во текот на следните години, компанијата стана водечки приватен играч во вселенската индустрија.

Денес, SpaceX развива ракети „Фалкон“, вселенското летало „Старшип“, сателитската интернет мрежа „Старлинк“ и соработува со НАСА за транспорт на астронаути до Меѓународната вселенска станица.

Аналитичарите веруваат дека проценетата вредност на SpaceX не се базира само на тековните приходи на компанијата.

Голем дел од оптимизмот кај инвеститорите е поврзан со мрежата Starlink, која обезбедува сателитски интернет низ целиот свет, но и со долгорочните планови на Маск за истражување и колонизација на Марс.

Токму затоа многу инвеститори го гледаат SpaceX како компанија чија вредност би можела дополнително да расте во наредните години.

Потенцијалното котирање на SpaceX на берза би можело значително да го зголеми богатството на другите високи раководители на компанијата.(МИА)