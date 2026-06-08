Летниот караван на книгата на МАИ почнува во Прилеп

Македонската асоцијација на издавачи (МАИ) оваа година го продолжува својот традиционален летен карван на книгата. Карванот на книгата на МАИ во 2026 година почнува од првата станица: Прилеп.

Од 8 до 11 јуни 2026, од 10 до 21.00 часот, во галеријата на НУКЦ „Марко Цепенков“ шест издавачи членки на МАИ на прилепската читателска публика ќе ѝ ги понудат своите најнови и најпопуларни изданија по саемски цени.



На карванот ќе бидат присутни: „Полица“, Издавачкиот центар „Три, „Божилак“, „Бата прес“, „Мартина“ и „Светулка“.