Менди Ќура прогласи победа во Струга

По тесната трка во вториот круг, кандидатот Менди Ќура вечерва прогласи победа за градоначалник на Струга. Неговите поддржувачи веќе слават во центарот на градот со автомобили, знамиња и музика, додека изборните штаботи ги чекаат следните пресекувања од општинската изборна комисија и конечната обработка во ДИК.
Според првичните броења од дел од избирачките места, Ќура водеше со минимална разлика пред ривалот Арсим Далипи — тренд што во текот на вечерта го охрабри штабoт да излезе со победничка изјава. Официјалните записници и конечниот збир ќе ја потврдат или прецизираат разликата, откако ќе пристигнат сите материјали од терен. Полицијата апелира славјето да биде мирно, без блокирање сообраќај и со почитување на јавниот ред.