Биљал Касами победи во Тетово

Кандидатот на коалицијата ВЛЕН, Биљал Касами, е во водство во вториот круг од локалните избори во Тетово со освоени 53,75% од гласовите, односно 21.004 гласачи.

Неговиот противкандидат, Бајрам Реџепи од Националната алијанса за интеграција (НАИ), има поддршка од 40,84%, што претставува 15.958 гласа.

Според официјалните податоци на Државната изборна комисија (ДИК), во Тетово се обработени 116 од вкупно 117 избирачки места, односно 99,15%. Излезноста во општината е висока — 98,88%, со 86.898 гласачи од запишаните 87.878.

На изборната карта, Тетово е обоено во црвена боја, што ја означува предноста на коалицијата ВЛЕН.