ДИК: Јовица Илиевски, е новиот градоначалник на Брвеница

Кандидатот на коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ, Јовица Илиевски, е новиот градоначалник на Брвеница, според целосно обработените податоци од Државната изборна комисија (ДИК).

Илиевски освои 47,71% од гласовите, односно 4.369 гласа, наспроти неговиот противкандидат Хаќим Рамадани од коалицијата ВЛЕН, кој доби 46,12%, односно 4.224 гласа.

Обработени се сите 24 избирачки места (100%), со исклучително висока излезност од 99,96% — на гласање излегле 16.144 гласачи од запишаните 16.150.

На изборната карта, Брвеница е обоена во жолта боја, што ја означува победата на коалицијата „Твоја Македонија“.